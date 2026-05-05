Сергей Разумовский

Апелляционный комитет УАФ оставил в силе решение о техническом поражении Александрии в матче 17-го тура УПЛ сезона 2025/2026 против Оболони. Об этом сообщил генеральный директор киевского клуба Александр Резниченко.

По словам менеджера, апелляция Александрии на решение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ была отклонена. Таким образом, команде засчитано техническое поражение со счетом 0:3. Резниченко подтвердил, что решение Апелляционного комитета уже принято.

Да, уже есть решение Апелляционного комитета УАФ. Александрии назначено техническое поражение со счётом 0:3, – заявил Ризниченко в комментарии UA-Футбол. Александр Ризниченко

Напомним, матч Александрия – Оболонь должен был состояться 23 февраля 2026 года на стадионе КСК «Ника» в одноименном городе. Однако главный арбитр встречи Владимир Новохатний отменил проведение игры из-за неудовлетворительного состояния газона.

После этого решения Оболонь должна получить три очка. В турнирной таблице УПЛ киевская команда поднимется на 11-е место, имея 27 баллов.