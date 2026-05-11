Потеряли даже второе место. Бенфика с Трубиным, но без Судакова не смогла одолеть Брагу
В матче было два отменённых гола и столько же мячей, забитых в последние минуты
В 33-м туре португальской Примейры Бенфика на своем поле сыграла вничью с Брагой — 2:2.
Команды выдали напряженный второй тайм, в котором и были забиты все голы. Сразу после перерыва Бенфика открыла счет благодаря точному удару Рафа Силвы на 46-й минуте. Однако преимущество хозяев продержалось недолго: уже на 48-й минуте Пау Виктор восстановил равенство.
В конце встречи Брага смогла выйти вперед — на 88-й минуте отличился Горби. Однако Бенфика избежала поражения в компенсированное время: на 90+5-й минуте Павлидис забил спасительный мяч и установил окончательный счет матча.
Стоит отметить, что еще два гола Бенфики были отменены после просмотра VAR, так что хозяева могли рассчитывать и на победу.
Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин провел полный матч. За игру он не совершил ни одного сейва, выполнил 16 передач, 12 из которых были точными, что составило 75% точности, а также 17 раз коснулся мяча. Оценки украинца по итогам встречи вышли невысокими: FlashScore поставил ему 5.5, SofaScore — 6.0, а WhoScored — 5.5.
Еще один украинец в составе Бенфики, полузащитник Георгий Судаков, в пятый раз подряд не вышел на поле.
После этой ничьей Бенфика набрала 77 очков. Команда на два балла отстает от Спортинга в борьбе за вторую позицию.
Чемпионат Португалии, 33-й тур
Бенфика – Брага 2:2
Голы: Рафа Силва, 46, Павлидис, 90+5 – Пау Виктор, 48, Горби, 88
