Вингер ровненского Вереса Весли Помба досрочно завершил сезон. 23-летний бразилец не сможет помочь команде в трёх заключительных матчах чемпионата. Об этом сообщила пресс-служба ровненского клуба.

Причиной стала травма, которую футболист получил на одной из тренировок. У Помбы произошёл рецидив старой травмы задней поверхности бедра.

Таким образом, Верес проведет завершительные поединки сезона без одного из игроков атакующей линии. Для ровненской команды эти матчи уже не будут иметь критического турнирного значения, ведь клуб ранее гарантировал себе место в УПЛ на следующий сезон.

Весли Помба выступает за Верес с августа 2025 года. В нынешнем сезоне бразилец провел за ровенчан 16 матчей в чемпионате Украины и ещё один поединок в Кубке Украины. На счету вингера 1 забитый мяч и 4 результативные передачи.