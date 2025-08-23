Павел Василенко

Аль-Ахли победил Аль-Наср в финале Суперкубка Саудовской Аравии, выиграв серию пенальти со счетом 5:3 после боевой ничьи 2:2 в основное время. Для Криштиану Роналду это стал уже третий подряд финал в Саудовской Аравии, где его команда уступила соперникам после 11-метровых ударов.

С момента приезда звездного португальца в Эр-Рияд зимой 2023 года Аль-Наср так и не смог поднять над головой ни одного крупного трофея. Команда всякий раз останавливается за шаг от успеха – и каждый раз неудачи приходят в самой болезненной форме, после серии пенальти.

Но даже среди разочарований Криштиану сумел войти в историю. На 41-й минуте финала он открыл счет, уверенно реализовав пенальти. Этот мяч стал его 100-м голом в футболке Аль-Насра.

Таким образом, Роналду установил уникальное достижение – он стал первым игроком в истории, который забивал по крайней мере 100 голов в составе четырех разных клубов: Реала, Ювентуса, Манчестер Юнайтед и Аль-Насра.