Роналду сделал благородную голевую передачу на Феликса, Аль-Наср вышел в финал Суперкубка Саудовской Аравии. ВИДЕО
Криштиану отдал пас на пустые ворота
около 1 часа назад
Криштиану Роналду / фото - Getty
В полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии Аль-Наср победил Аль-Иттихад со счетом 2:1. Решающий мяч на 61-й минуте забил Жоау Феликс, оформив свой дебютный гол за клуб. Ассистировал Криштиану Роналду, который вместо удара при выходе один на один с голкипером отдал передачу партнеру.
Победа позволила Аль-Насру пробиться в финал турнира. В решающем матче команда встретится с победителем пары Аль-Кадисия – Аль-Ахли. Эта игра состоится в среду, 20 августа, а финал – в субботу, 23 августа.
Суперкубок Саудовской Аравии 2025. 1/2 финала
Аль-Наср – Аль-Иттихад 2:1 (Мане 10' – Бергвейн 16', Феликс 61')
Удаление: Мане (25')