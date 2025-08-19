В полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии Аль-Наср победил Аль-Иттихад со счетом 2:1. Решающий мяч на 61-й минуте забил Жоау Феликс, оформив свой дебютный гол за клуб. Ассистировал Криштиану Роналду, который вместо удара при выходе один на один с голкипером отдал передачу партнеру.

why’s no one talking about the fact that ronaldo graciously gave joao felix an empty net to score and help boost his confidence 🤷‍♂️pic.twitter.com/wLReaPtWS4 — smith(fan)🦁 (@RMAsmithayo7) August 19, 2025

Победа позволила Аль-Насру пробиться в финал турнира. В решающем матче команда встретится с победителем пары Аль-Кадисия – Аль-Ахли. Эта игра состоится в среду, 20 августа, а финал – в субботу, 23 августа.

Суперкубок Саудовской Аравии 2025. 1/2 финала

Аль-Наср – Аль-Иттихад 2:1 (Мане 10' – Бергвейн 16', Феликс 61')

Удаление: Мане (25')