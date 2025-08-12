Джорджина Родригес сообщила о помолвке с Криштиану Роналду. Модель опубликовала в соцсетях фото обручального кольца на безымянном пальце левой руки, отметив на снимке португальского футболиста.

Да. В этой и во всех остальных моих жизнях — написала Джорджина.

Роналду и Родригес находятся в отношениях с 2016 года и воспитывают двух общих детей.

По словам геммолога Оливии Ландау, кольцо содержит овальный бриллиант весом более 10 карат, возможно, до 15 карат. Камень окружен двумя меньшими овальными бриллиантами с боков, каждый весом приблизительно 2–3 карата. Оправа платиновая, с двойными зубцами на всех четырех углах.

В зависимости от качества, стоимость кольца и центрального бриллианта, вероятно, составляет несколько миллионов долларов.

Ранее Джорджина и Роналду провели романтический день на яхте.