Павел Василенко

За кулисами одной из самых престижных футбольных наград в 2017 году между двумя крупнейшими звездами современной эпохи футбола произошла интересная ситуация. Криштиану Роналду еще до официального объявления результатов знал, кто станет обладателем «Золотого мяча», и сообщил об этом Лионелю Месси.

Результаты голосования обсуждались уже несколько дней до церемонии. Когда португальский нападающий узнал, что станет победителем награды, он позвонил своему главному сопернику. Сообщается, что последний поздравил его, подтвердив взаимное уважение между ними.

«Я испытываю большое уважение и восхищение к Криштиану Роналду и его карьере, потому что он до сих пор соревнуется на самом высоком уровне. Наше соперничество было на поле, каждый из нас хотел выложиться на полную для своей команды. Кроме этого мы обычные люди. Мы не друзья, потому что не проводим много времени вместе, но всегда относились друг к другу с уважением», – сказал аргентинец в интервью DSports.

Криштиану Роналду выиграл свой пятый «Золотой мяч» в 2017 году, повторив рекорд Лионеля Месси. Их соперничество доминировало в мировом футболе в то время, и эти два игрока встречались в матчах Ла Лиги между Реалом и Барселоной. Они также регулярно поочередно получали престижный трофей.

Лишь в 2018 году их десятилетнюю серию прервал хорватский полузащитник Лука Модрич. Однако между 2018 и 2023 годами Месси удалось выиграть голосование еще трижды, тогда как португалец с тех пор не добился ни одного триумфа.