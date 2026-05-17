Сергей Разумовский

Новым главным тренером Челси должен стать Хаби Алонсо, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, испанский специалист уже согласился возглавить лондонский клуб, а окончательное оформление сделки должно состояться в ближайшее время.

Ожидается, что Челси официально объявит о назначении наставника в течение ближайших дней. Контракт, по предварительной информации, будет рассчитан до 2030 года, что свидетельствует о долгосрочных планах клуба относительно нового проекта.

Алонсо ранее покинул пост главного тренера Реала, где он работал недолго, но успел привлечь внимание к своим тренерским идеям. В свою очередь, Челси недавно уволил Лиема Росеньера, после чего обязанности руководителя команды временно были возложены на Калума Макфарлейна.

В настоящее время лондонцы занимают 9-е место в АПЛ и сохраняют шансы побороться за еврокубки. Отставание от Брентфорда Егора Ярмолюка составляет всего два очка, так что концовка сезона для синих может быть очень напряженной.

Напомним, накануне Челси проиграл Манчестер Сити в финале Кубка Англии со счетом 0:1, что лишь усилило разговоры о неизбежных изменениях в клубе.