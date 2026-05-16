Гол Семеньо принёс Манчестер Сити победу над Челси в финале Кубка Англии
Единственный мяч был забит во втором тайме
В финальном матче Кубка Англии, который прошел на лондонском стадионе Уэмбли, Манчестер Сити минимально обыграл Челси.
Первый тайм прошел с игровым преимуществом подопечных Пепа Гвардиолы, однако воплотить его в забитые мячи «горожанам» не удалось. После перерыва лондонцы выровняли игру, но Манчестер Сити смог реализовать свой момент — забил Антуан Семеньо.
Кубок Англии. Финал
Челси – Манчестер Сити – 0:1
Гол: Семеньо, 72
Благодаря этой победе Манчестер Сити завоевал Кубок Англии в восьмой раз в своей истории. Для «синих» это поражение в финалах турнира стало уже девятым.
