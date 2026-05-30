ПСЖ — Арсенал: Забарный остался в запасе на финал Лиги чемпионов
Игра начнется в 19:00 по киевскому времени
около 1 часа назад
Украинский защитник ПСЖ Илья Заборный начнет финальный матч Лиги чемпионов против лондонского Арсенала на скамейке запасных.
Стартовые составы команд:
ПСЖ: Сафафнов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Нуно Мендеш, Витинья, Жоау Невеш, Фабиан Руис, Дуэ, Кварацхелия, Дембеле. Запасные: включая Илью Заборного.
Арсенал: Рая, Москера, Салиба, Габриэл, Инкапе, Райс, Льюис-Скелли, Сака, Эдегор, Троссард, Хаверц.
Решающий поединок главного еврокубка начнется сегодня, 30 мая, в 19:00 по киевскому времени на стадионе Пушкаш Арена в Будапеште.
