Забарный может вернуться в АПЛ. Украинцем заинтересовался Тоттенхэм.
Лондонский клуб проявляет интерес к защитнику ПСЖ
Центральный защитник ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный может вернуться в английскую Премьер-лигу. Услугами 23-летнего футболиста заинтересован лондонский Тоттенхэм, сообщает TEAMtalk.
"Шпоры" ищут усиления центра обороны после ухода Кристиана Ромеро и рассматривают кандидатуру украинца, хотя официальных контактов между клубами пока не было.
Кроме Тоттенхэма, за ситуацией вокруг Забарного следят Челси и Ливерпуль.
Напомним, Забарный перешел в ПСЖ из Борнмута за 63 миллиона евро.
Забарного признали лучшим игроком ПСЖ в матче за Суперкубок Франции.