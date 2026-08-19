Денис Седашов

Центральный защитник ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный может вернуться в английскую Премьер-лигу. Услугами 23-летнего футболиста заинтересован лондонский Тоттенхэм, сообщает TEAMtalk.

"Шпоры" ищут усиления центра обороны после ухода Кристиана Ромеро и рассматривают кандидатуру украинца, хотя официальных контактов между клубами пока не было.

Кроме Тоттенхэма, за ситуацией вокруг Забарного следят Челси и Ливерпуль.

Напомним, Забарный перешел в ПСЖ из Борнмута за 63 миллиона евро.

Забарного признали лучшим игроком ПСЖ в матче за Суперкубок Франции.