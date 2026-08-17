Сергей Разумовский

Илля Забарный провел полный матч за Пари Сен-Жермен в поединке за Суперкубок Франции против Ланса. Парижане уступили со счетом 0:1.

23-летний украинский центральный защитник отыграл все 90 минут и продемонстрировал надежную игру в обороне. Забарный выиграл 86% дуэлей – шесть из семи, выполнил два отбора, шесть раз вынес мяч и пять раз завладел им после отскоков.

Также украинец отдал 63 точные передачи из 68, что составляет 93%. За матч Забарный шесть раз терял мяч.

Статистический портал SofaScore оценил выступление защитника в 7,3 балла. Это самая высокая оценка среди всех футболистов Пари Сен-Жермен в этом матче.

Напомним, Забарный выиграл пятый титул в составе ПСЖ.