Михаил Цирюк

В среду, 17 декабря, состоится решающий поединок за Межконтинентальный кубок ФИФА между французским ПСЖ и бразильским Фламенго. Несмотря на не слишком высокий статус этого трофея, он, тем не менее, остается трофеем, так что сегодня каждая из команд имеет возможность пополнить свой и без того переполненный клубный музей. Ну а для нашего Ильи Забавного это шанс завоевать свой первый титул с парижским клубом. Предлагаем вашему вниманию анонс финала в катарском Аль-Райяне.

Что за турнир и откуда он взялся?

Межконтинентальный кубок ФИФА - турнир, который состоится лишь во второй раз в истории. Когда 16 декабря 2022 года Совет ФИФА одобрил расширение и изменение формата Клубного чемпионата мира, конфедерации заявили о необходимости, чтобы чемпионы их главных клубных соревнований все ещё играли между собой ежегодно, чтобы «стимулировать конкурентоспособность». То есть, Межконтинентальный кубок - турнир, призванный заменить КЧМ в старом формате.

Здесь играют шесть победителей главных клубных турниров каждого континента - Лиги чемпионов АФК, Лиги чемпионов КАФ, Лиги чемпионов КОНКАКАФ, Кубка Либертадорес (КОНМЕБОЛ), Лиги чемпионов ОФК и Лиги чемпионов УЕФА.

Формат турнира

В первом раунде встречались победитель Лиги чемпионов КАФ и триумфатор Лиги чемпионов ОФК. Далее победитель этой пары встречался с победителем азиатской ЛЧ, а параллельно в борьбу вступали триумфаторы главных континентальных турниров Северной и Южной Америки.

Наконец, в полуфинале представитель Африки, египетский Пайрамидс, встречался с Фламенго, который до этого прошёл мексиканский Крус Асуль (2:1), и вот, победив и в противостоянии с египтянами (2:0), бразильцы получили право встретиться в финале с самой привилегированной командой турнира - победителем Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ. Систему, при которой один финалист вынужден выиграть для попадания в финал два поединка, а другой оказывается там автоматически, конечно, сложно назвать справедливой, но если этим никто не беспокоится - значит, проблемы нет.

Последние результаты и форма команд

Бразильский Фламенго получил своё право на участие в этом турнире совсем недавно. 29 ноября команда минимально победила в финале Кубка Либертадорес Палмейрас (1:0), так что теперь здесь выступают именно подопечные Филипе Луиша.

Их путь на Межконтинентальном кубке чемпионов мы уже вспомнили: в четвертьфинале они победили мексиканский КрусАсуль (2:1), а в полуфинале – египетский Пайрамидс (2:0). В целом, Фламенгу в полном порядке: стал чемпионом Бразилии, опередив на три балла тот же Палмейрас, выиграл Копа Либертадорес, и триумф еще и в Межконтинентальном кубке чемпионов мог бы стать просто идеальным завершением этого яркого сезона.

У ПСЖ сезон лишь на экваторе, и пока складывается совсем не идеально. Парижане не лидируют во французской Лиге 1, что уже является настоящей аномалией. Из последних четырех матчей подопечные Луиса Энрике не смогли выиграть два, уступив Монако (0:1) и сыграв вничью с Атлетиком Бильбао в ЛЧ (0:0), и в целом в этом сезоне уже потерпели три поражения. Но несмотря на все это, ПСЖ, конечно же, явный фаворит этого финала. Против уровня и класса не попрешь, хотя в таких турнирах, на которые большие клубы особо не обращают внимания, вероятность сенсации всегда становится чуть больше.

Шанс на первый трофей для Забарного в Париже

Ну а для украинских болельщиков еще одна интрига этого матча заключается в том, завоюет ли наш Илья Забарный первый трофей с парижской командой. Не первый в карьере, ведь защитник имеет в активе полный комплект внутренних украинских титулов с киевским Динамо.

А вот с ПСЖ этот трофей действительно может стать первым, ведь в заявке на матч Суперкубка УЕФА украинца не было, и обладателем награды он, к сожалению, не считается. Посмотрим, будет ли праздновать футболист сборной Украины, а также его партнеры и болельщики парижан уже этим вечером.

Прогноз ХSPORT.ua – победа ПСЖ

В материале использованы фото Getty images