Фламенго стал вторым финалистом Межконтинентального кубка ФИФА. Чемпион Бразилии и обладатель Кубка Либертадорес стал победителем Кубка вызова в противостоянии с Пирамидс.

Египтяне в двух предыдущих раундах одолели Окленд (3:0) и Аль-Ахли (3:1), которые стали победителями Лиги чемпионов на своем континенте. Фла после победы в Либертадорес получил право сыграть с мексиканским Крус Асуль (2:1) на стадии полуфинала.

Фламенго на пути к финалу Межконтинентального кубка одержал победу над Пирамидс (2:0), получив памятную награду от президента ФИФА Джанни Инфантино за участие в этом турнире.

17 декабря Фламенго в финале Межконтинентального кубка сыграет против Пари Сен-Жермен. В заявку на матч попал украинский центрбек Илья Забарный, который может завоевать свой первый трофей в новой команде.

