Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о недостатке игровой практики у футболистов, которые пополнили состав команды прошлым летом. В частности, шла речь об украинском защитнике Илье Забарном, который пока не получает стабильного количества минут на поле.

«Я не согласен с вами. Месяц назад я говорил, что игрокам нужно время на адаптацию. Я очень доволен всеми футболистами, которых мы подписали этим летом. Обычно можно давать больше минут в определенных играх, но мы выбыли из Кубка Франции, поэтому у нас на четыре матча меньше. Однако будут возможности и для него, и для тех, кто реже выходит в стартовом составе», — приводит слова Энрике L'ÉQUIPE

После 21 тура чемпионата Франции парижский клуб набрал 51 очко и возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, опережая Ланс на два пункта.

Следующий матч ПСЖ проведет сегодня, 13 февраля, а соперником станет Ренн, начало встречи запланировано на 20:00 по киевскому времени.