Нападающий сборной Франции Юго Экилике после матча первого тура квалификации на чемпионат мира-2026 против Украины (2:0) поделился эмоциями в связи со своим дебютом за «Ле Бле». Слова футболиста передает L'Équipe.

Мы контролировали игру, хотя были и более сложные моменты, но я думаю, что так может быть в каждом матче. В первом тайме мы действовали очень хорошо, доминировали от начала и до конца, и понимали, что у нас будут спады. В конце мы смогли создать разницу.

Дебют? Всё происходит очень быстро — это была неделя в стиле моего старта в Ливерпуле: всё идёт стремительно, и нужно быть готовым. Когда меня вызвали выйти на поле, я особо не размышлял, просто решил добавить энергии, быть максимально полезным для команды, особенно в таком матче, где нужно было удержать счет.