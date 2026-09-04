ПСЖ сообщил важные новости относительно будущего Луиса Энрике
Специалист получил новое соглашение
Фото: Getty Images
ПСЖ объявил о продлении контракта с главным тренером Луисом Энрике до 2030 года.
Под руководством испанского специалиста ПСЖ выиграл три золота чемпионата Франции – в сезонах 2023/24, 2024/25 и 2025/26. Также команда завоевала два Кубка Франции, три Суперкубка Франции, две Лиги чемпионов сезонов 2024/25 и 2025/26, два Суперкубка УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА.
Энрике возглавил парижскую команду летом 2023 года.
За ПСЖ выступает украинский защитник Илья Забарный.
Поделиться