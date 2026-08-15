Павел Василенко

ПСЖ объявил о подписании контракта с нападающим Барселоны Ферраном Торресом. На своем официальном сайте парижский клуб сообщил, что соглашение подписано до 30 июня 2031 года.

Игрок будет выступать за ПСЖ под девятым номером. Сумма трансфера составила 50 миллионов евро.

Ферран выступал за Барселону с января 2022 года. С тех пор он провел за клуб 207 матчей, в которых отметился 65 голами и 23 ассистами. В финале чемпионата мира-2026 испанец стал автором победного гола в ворота сборной Аргентины.

За ПСЖ выступает украинский защитник Илья Забарный.