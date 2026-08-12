Павел Василенко

Украинская Премьер-лига определила лучших представителей 2-го тура элитного дивизиона. Традиционно победителей выбирали с участием ведущих, экспертов и комментаторов УПЛ.ТБ.

Лучшим тренером тура второй раз подряд стал Фран Фернандес из Карпат. Его команда на своем поле разгромила серебряного призера прошлого чемпионата ЛНЗ со счетом 3:0.

Второе место в рейтинге занял Руслан Ротань, который привел Полесье к домашней победе над Харьковом (3:1). Третьим стал Патрик ван Леувен из Кривбасса. Его подопечные на выезде одержали волевую победу над Зарей – 3:1.

Лучшим футболистом второго тура признали панамского полузащитника Кривбасса Джованни Эрберта. Он стал одним из главных героев победы над Зарей. Также эксперты отдельно отметили вратаря Оболони Кирилла Баранцова и защитника Карпат Владислава Бабогло.

В символическую сборную тура вошли представители восьми клубов. Больше всего игроков – у Карпат и Полесья.

Символическая сборная 2-го тура УПЛ