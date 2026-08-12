Вторая подряд награда для тренера Карпат. УПЛ объявила лучших по итогам второго тура
Известные герои прошлого тура чемпионата Украины
Украинская Премьер-лига определила лучших представителей 2-го тура элитного дивизиона. Традиционно победителей выбирали с участием ведущих, экспертов и комментаторов УПЛ.ТБ.
Лучшим тренером тура второй раз подряд стал Фран Фернандес из Карпат. Его команда на своем поле разгромила серебряного призера прошлого чемпионата ЛНЗ со счетом 3:0.
Второе место в рейтинге занял Руслан Ротань, который привел Полесье к домашней победе над Харьковом (3:1). Третьим стал Патрик ван Леувен из Кривбасса. Его подопечные на выезде одержали волевую победу над Зарей – 3:1.
Лучшим футболистом второго тура признали панамского полузащитника Кривбасса Джованни Эрберта. Он стал одним из главных героев победы над Зарей. Также эксперты отдельно отметили вратаря Оболони Кирилла Баранцова и защитника Карпат Владислава Бабогло.
В символическую сборную тура вошли представители восьми клубов. Больше всего игроков – у Карпат и Полесья.
Символическая сборная 2-го тура УПЛ
- Вратарь: Кирилл Баранцов (Оболонь)
- Защитники: Александр Тимчик (Динамо), Владислав Бабогло (Карпаты), Сергей Чеботенко (Полесье), Иван Калеро (Карпаты)
- Полузащитники: Владислав Велетень (Колос), Рой Нави (Кривбасс), Джованни Эрберт (Кривбасс), Олег Очеретько (Шахтер), Феллипе (Карпаты)
- Нападающий: Игорь Краснопир (Полесье)
- Тренер: Фран Фернандес (Карпаты)