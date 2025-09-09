Несмотря на слухи о прекращении переговоров между Шахтером и бразильским Гремио по поводу трансфера 17-летнего полузащитника Габриэля Мека, обе стороны продолжают активно обсуждать возможную сделку.

Как сообщает Bolavip Brasil, Гремио действительно отклонил первое предложение донецкого клуба в размере 15 миллионов евро, однако дал понять, что готов расстаться с талантом только за 20 миллионов без каких-либо уступок.

Мек считается одним из самых перспективных молодых игроков Бразилии, поэтому руководство Гремио стремится максимально выгодно оформить переход как для самого футболиста, так и для финансов клуба.

Еще год назад бразильцы сорвали переход Мека в Челси, хотя стороны уже практически договорились. Тогда сделка за 24 миллиона евро не состоялась из-за улучшения финансового состояния Гремио.

По данным прессы, сам Габриэль не спешит ехать в Европу — хавбек намерен сначала проявить себя на родине и добиться успеха в составе Гремио.