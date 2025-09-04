В интервью сайту «Украинский футбол» центральный защитник Черноморца Ярослав Ракицкий откровенно рассказал о своем отношении к игре в Первой лиге, а также высказался о возвращении Евгения Хачериди в профессиональный футбол.

«Моя главная задача – помогать команде. Гол или не голом – как получится. Я сделаю все для того, чтобы наши нападающие забивали. Сколько смогу, столько и буду там ковыряться на коленях, на пятой точке, в подкатах. Главное, чтобы мы выигрывали. Я ничему не стыжусь, я никому ничего не предъявляю.

Кто-то скажет, что возраст… А я не считаю, что я там какой-то старый, или Женя Хачериди. Наоборот: имея такой опыт, мы должны передавать его молодым ребятам, мотивировать их. Собственно, этим мы и занимаемся.

Сам Женя – очень хороший человек. Он был очень качественным футболистом. И даже сейчас, на наших тренировках, во втором тайме матча с ЮКСА (1:0), он доказал, что находится в действительно очень хорошей форме. Поверьте, Хачериди нам очень как поможет! И те, кто считают, что он старый, или я старый… Нет, ребята. Мы с нашим опытом будем помогать Черноморцу. И Женя именно потому и пришел, потому что еще имеет амбиции играть в футбол, а также потому, что он хочет и может быть полезным для нашей команды».