Сегодня, 14 октября, состоятся восемь матчей европейского отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года. Предлагаем ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей (по киевскому времени):

19:00 — Эстония – Молдова

21:45 — Андорра – Сербия

21:45 — Испания – Болгария

21:45 — Турция – Грузия

21:45 — Италия – Израиль

21:45 — Латвия – Англия

21:45 — Португалия – Венгрия

21:45 — Ирландия – Армения

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале турнира 2022 года победила Францию. Основное время завершилось со счетом 3:3, а в серии пенальти сильнее оказалась команда Лионеля Скалони — 4:2.