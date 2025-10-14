Расписание матчей отбора к чемпионату мира-2026 на 14 октября
Футбол. Квалификация ЧМ-2026. Европа
Сегодня, 14 октября, состоятся восемь матчей европейского отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года. Предлагаем ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей (по киевскому времени):
19:00 — Эстония – Молдова
21:45 — Андорра – Сербия
21:45 — Испания – Болгария
21:45 — Турция – Грузия
21:45 — Италия – Израиль
21:45 — Латвия – Англия
21:45 — Португалия – Венгрия
21:45 — Ирландия – Армения
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале турнира 2022 года победила Францию. Основное время завершилось со счетом 3:3, а в серии пенальти сильнее оказалась команда Лионеля Скалони — 4:2.
