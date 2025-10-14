Ребров: «Я очень рад, что ребята вырвали эту игру»
Специалист высказался о победе сине-желтых
около 1 часа назад
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал матч против Азербайджана (2:1) в отборе к чемпионату мира 2026 года.
«Эта игра была крайне важной, потому что мы, к сожалению, потеряли очки в двух первых встречах. Игроки чувствовали ответственность, было тяжело. В перерыве мы все понимали, что в первом тайме допустили ошибку. У нас были моменты, нужно было нагнетать, больше работать, больше терпеть. Команда Азербайджана была очень организованной в обороне. Я очень рад, что ребята вырвали эту игру», – передает слова Реброва пресс-служба УАФ.
Сборная Украины занимает второе место в группе D, набрав семь очков.
Франция – первая с 10 баллами, третью позицию занимает Исландия (4 очка) и четвертую – Азербайджан (один балл).
Календарь матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2026
13.11.2025. 21:45 – Франция – Украина
16.11.2025. 19:00 – Украина – Исландия
