Исландия после поражения от сборной Украины несколько дней назад смогла реабилитироваться перед своими фанатами, отобрав очки у Франции. Матч в Рейкьявике завершился с счетом 2:2.

Хозяева в конце первого тайма смогли выйти вперед, когда Пальссон открыл счет в матче.

После перерыва команда Дидье Дешама ответила камбеком. В течение пяти минут Нкунку и Матета перевернули ход игры в пользу Les Bleus.

Ответ Исландии не заставил себя ждать, и хозяева нашли в себе силы второй раз поразить ворота французов. Точный удар Хлинссона помог скандинавам взять очки с лидером группы.

Квалификация ЧМ-2026. 4 тур. Группа D

Исландия - Франция 2:2

Голы: Пальссон, 39, Хлинссон, 70 - Нкунку, 63, Матета, 68

Франция с 10 баллами возглавляет квартет D. Украина набрала 7 очков и в случае поражения от Франции (10) в следующем туре и победы Исландии (4) над Азербайджаном (1) будет обязана побеждать в заключительной игре из-за худшей разницы мячей по сравнению с исландцами.

Малиновский и Гуцуляк ассистировали друг другу, подарив сборной Украины победу над Азербайджаном.