Павел Василенко

Тренер команды Азербайджана Айхан Аббасов рассказал о кадровых потерях перед матчем со сборной Украины.

«Эти игроки уже известны. К сожалению, Исмаила Ибрагимли и Джейхуна Нуриева не было и в первой игре. Исмаил получил легкую травму на тренировке во Франции, а Джейхун болен. Ренат Дадашов также останется вне состава из-за того, что еще не полностью готов», – цитирует Аббасова издание azerisport.com.

Матч между Украиной и Азербайджаном пройдет сегодня в польском Кракове и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Команда Сергея Реброва уже набрала четыре зачётных пункта в турнирной таблице группы D и занимает вторую позицию.

Лидером квартета остаётся Франция с девятью очками. Команда-победитель квалифицируется на чемпионат мира напрямую, вторая сборная сыграет в плей-офф.