Де Йонг — после разгромного поражения от Атлетико: «Это убивает футбол»
Хавбек Барселоны в ярости из-за 8-минутной проверки VAR
около 3 часов назад
Первый полуфинальный матч Кубка Испании стал для Барселоны настоящим испытанием. Каталонская команда потерпела сокрушительное поражение от Атлетико, уступив со счетом 0:4.
Эпизод, который мог повлиять на развитие встречи, произошел в начале второго тайма. При преимуществе мадридцев молодой защитник Барселоны Пау Кубарси отправил мяч в сетку ворот соперника, вернув команде надежду на возможный камбэк в двухматчевом противостоянии.
Однако радость хозяев длилась недолго. В ситуацию вмешалась система VAR: арбитры более восьми минут пересматривали момент, проверяя возможный офсайд. В результате взятие ворот отменили из-за положения вне игры у Роберта Левандовски, который участвовал в атаке.
После финального свистка полузащитник Барселоны Френки де Йонг эмоционально прокомментировал произошедшее, не скрывая разочарования результатом и судейскими решениями.
«Это просто скандал! Мы смотрели на изображение, и на момент удара Фермина Лопеса не видно никакого касания к мячу. А потом появляется другой кадр, где четко видно, что защитник находится на метр позади Левандовского!
Как можно пересматривать это восемь минут и все равно принять неправильное решение? Это убивает футбол», — заявил Де Йонг.