Первый полуфинальный матч Кубка Испании стал для Барселоны настоящим испытанием. Каталонская команда потерпела сокрушительное поражение от Атлетико, уступив со счетом 0:4.

Эпизод, который мог повлиять на развитие встречи, произошел в начале второго тайма. При преимуществе мадридцев молодой защитник Барселоны Пау Кубарси отправил мяч в сетку ворот соперника, вернув команде надежду на возможный камбэк в двухматчевом противостоянии.

Однако радость хозяев длилась недолго. В ситуацию вмешалась система VAR: арбитры более восьми минут пересматривали момент, проверяя возможный офсайд. В результате взятие ворот отменили из-за положения вне игры у Роберта Левандовски, который участвовал в атаке.

После финального свистка полузащитник Барселоны Френки де Йонг эмоционально прокомментировал произошедшее, не скрывая разочарования результатом и судейскими решениями.