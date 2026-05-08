Страсбург и Райо определили соперника Кристал Пэлас в финале Лиги конференций
Французы не смогли забить ни одного гола
около 4 часов назад
7 мая состоялся ответный матч полуфинала Лиги конференций сезона-2025/26, в котором Страсбург встретился с Райо Вальекано.
Игра прошла в Страсбурге на стадионе Стад де ла Мено и завершилась победой гостевой команды – 1:0.
С общим счетом 2:0 по итогам двух встреч дальше прошли испанцы.
Единственный гол на 42-й минуте матча забил Алемао, который отметился и в первой игре.
На 90+4-й минуте Хулио Энсисо упустил шанс сравнять счет, не реализовав пенальти.
Лига конференций-2025/26. Полуфинал, ответный матч
Страсбург – Райо Вальекано 0:1 (первая игра – 0:1)
Гол: Алемао, 42
В финале Лиги конференций Райо Вальекано сыграет с Кристал Пэлас, который прошел донецкий Шахтер.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05