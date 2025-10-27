Новости матча и текущая форма соперников

Бетис продолжает демонстрировать стабильные результаты. В прошлом туре андалусцы спаслись в матче с Вильярреалом (2:2), а в середине недели в Лиге Европы сыграли вничью 0:0 с бельгийским Генком. Ничья в Бельгии продлила их беспроигрышную серию до восьми матчей во всех турнирах (4 победы, 4 ничьи), причем последние четыре поединка команда проводила на выезде.

Теперь Бетис возвращается домой впервые почти за месяц и имеет отличную статистику на своем поле – три победы в четырех матчах Ла Лиги этого сезона (1 поражение). Кроме того, «зелено-белые» проиграли лишь один из 12 предыдущих матчей чемпионата, которые проходили в понедельник (9 побед, 2 ничьи).

Атлетико Мадрид подходит к встрече после болезненного поражения 0:4 от Арсенала в Лиге чемпионов. Это уже второе поражение в трех еврокубковых матчах, и команда Диого Симеоне теперь вынуждена наверстывать упущенное как в Европе, так и в Испании. После девяти туров «матрасники» отстают от лидера на восемь очков (4 победы, 4 ничьи, 1 поражение). 16 очков, набранных на этом этапе, – их худший показатель с сезона 2011/12. Хотя тогда Атлетико все же финишировал в топ-3, серия из шести выездных матчей без побед в этом сезоне (3 ничьи, 3 поражения) вызывает обеспокоенность.

История встреч

В прошлом сезоне Бетис победил Атлетико дома со счетом 1:0, но это лишь вторая победа андалусцев за последние 17 личных встреч в Севилье (5 ничьих, 10 поражений).

Интересная статистика

– В восьми из девяти матчей Бетиса в текущем сезоне был забит как минимум один гол в первом тайме.

– Бетис пропустил четыре мяча в первые 15 минут – худший показатель в лиге.

– Атлетико открывал счет во всех девяти матчах Ла Лиги этого сезона.

– Мадридцы забили шесть голов в первые 15 минут – наивысший результат в чемпионате.

Ключевые игроки

Пабло Форнальс принял участие в шести голах Бетиса в этом сезоне (2 гола, 4 ассиста), а его последние четыре мяча в Ла Лиге были забиты после перерыва – один из них именно в ворота Атлетико в прошлом сезоне.

Антуан Гризманн традиционно результативен в матчах с Бетисом – на его счету восемь голов, все после 40-й минуты.

