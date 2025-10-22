Защитник Атлетико — о разгромном поражении от Атлетико: «В один момент игра закончена»
Ганцко прокомментировал разгромное поражение "матрасников"
37 минут назад
Словацкий защитник Атлетико Давид Ганцко прокомментировал поражение мадридской команды от Арсенала со счетом 0:4 в Лиге чемпионов.
Все голы были забиты во втором тайме: на 57-й минуте Габриэль Магальяйнс открыл счет, затем отличился Мартинелли, а дубль на свой счет оформил Виктор Дьокереш.
«Игра была очень тяжелой. Мы к этому готовились, поскольку сегодня это одна из лучших в мире команд. Все работало до перерыва, мы хорошо защищались, хотя у наших ворот и было создано несколько моментов... Мы крайне разочарованы тем, что не смогли добиться лучшего результата. Этот счет выглядит совсем плохо. Сначала казалось, что игра идет, мы боремся за очки, но вдруг: бац, бац, бац, бац... В один момент игра завершена», — сказал Ганцко после матча.
Поделиться