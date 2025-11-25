Реал чётко определился с будущим Хаби Алонсо
«Королевский клуб» сделал заявление
41 минуту назад
Мадридский Реал четко дал всем понять, что Хаби Алонсо остается «лидером проекта» и что он по-прежнему твердо поддерживает своего тренера.
Такие сообщения от Реала появились после того, как испанские СМИ опубликовали информацию о том, что будущее Алонсо на скамейке запасных Реала под вопросом из-за неудачных игр команды и отношений с некоторыми игроками, прежде всего Винисиусом Жуниором.
«Хаби Алонсо – лидер проекта, превыше всего, независимо от того, насколько они важны для клуба, на поле и за его пределами. Преданность баскскому тренеру остается непоколебимой, несмотря на плохие результаты в последнее время», – говорится в заявлении Реала.
Напоминаем, что Реал не выигрывает в последних трех играх во всех соревнованиях и имеет лишь одно очко преимущества над Барселоной в Ла Лиге.
У Реала нет сомнений, что Хаби Алонсо, тренер, в которого они много инвестировали прошлым летом, является идеальным профессионалом для руководства командой.
Реал настаивает на том, что Алонсо – босс, и в этом смысле поддерживает все решения тренера, включая спорные, такие как отправка Винисиуса на скамейку запасных (четыре раза в этом сезоне) или эксперименты с различными тактическими схемами, как защита из пяти игроков, который использовался в последней игре прошлым воскресеньем в Эльче.
