Вингер мадридского Реала Родриго может сменить Ла Лигу на Английскую Премьер-лигу и продолжить карьеру в лондонском Арсенале. Об этом сообщает Football365. По информации источников, мадридский клуб сделал неожиданное предложение и Реал готов отпустить бразильца в Лондон, если в ответ получит защитника Вильяма Салиба.

Родриго чувствует недовольство своим текущим статусом в Реале и рассматривает исключительно вариант с переездом в Англию. Помимо Арсенала, интерес к нему проявляют также Ливерпуль и Тоттенхэм. Канониры действительно заинтересованы в усилении атакующей линии и давно следят за Родриго, но отдавать ключевого защитника не намерены. Более того, клуб готовит для Салиба новый контракт с улучшенными условиями.

Ситуация во многом зависит от самого игрока – французский центрбек пока не определился с будущим. В Арсенале рассчитывают, что он все же останется на Эмирейтс.

Ранее сообщалось, что Реал может осуществить трансфер хавбека Ливерпуля.