Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо заинтересован в усилении полузащиты и рассматривает кандидатуру аргентинского хавбека Ливерпуля Алексиса Макаллистера. Об этом сообщает издание Fichajes.

По данным источника, 43-летний специалист считает 26-летнего аргентинца идеальным преемником для Тони Крооса и Луки Модрича, которые покинули команду. Несмотря на то, что трансфер пока выглядит маловероятным, в Мадриде продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг Макаллистера.

В прошлом сезоне футболист принял участие в 49 матчах за Ливерпуль во всех соревнованиях, забив 7 голов и сделав 6 результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что саудовский клуб сделал предложение Ливерпулю по нападающему.