Мадридский Реал и Атлетик Бильбао проведут заключительный матч сезона Ла Лиги на фоне неоправданных ожиданий и предстоящих кадровых изменений. Оба клуба завершают кампанию, которая не принесла желаемых результатов, и уже готовятся к новому этапу.

Сезон Реала, который начинался с больших надежд под руководством Хаби Алонсо, завершается без трофеев. В СМИ также сообщалось о напряжении между лидерами команды и главным тренером Альваро Арбелоа, который покидает клуб. Ожидается, что летом мадридцев возглавит Жозе Моуриньо.

В матче против Атлетика болельщики также попрощаются с Дани Карвахалем, для которого эта встреча может стать 451-й в футболке Реала. При этом мадридцы подходят к игре после двух побед подряд без пропущенных мячей, а также имеют пятиматчевую беспроигрышную серию на Сантьяго Бернабеу в Ла Лиге.

Атлетик в прошлом туре сыграл вничью с Сельтой (1:1), после чего шансы команды на выход в еврокубки стали минимальными. Несмотря на это, баски все еще могут завершить сезон в верхней половине таблицы шестой год подряд и достойно проводить Эрнесто Вальверде, который также покидает пост главного тренера.

Одной из главных проблем Атлетика в нынешнем сезоне стали выездные матчи. Команда выиграла лишь один из последних шести гостевых поединков в чемпионате и потерпела восемь поражений в матчах против клубов из верхней части таблицы.

Статистика также на стороне Реала. Мадридцы проиграли лишь один из последних семи матчей против Атлетика, а дома в чемпионате не уступают баскам с 2005 года.

Среди любопытных фактов – Реал забил больше всего голов в Ла Лиге в этом сезоне в промежутке между перерывом и 60-й минутой, а Атлетик пропускал как минимум дважды в каждом из последних пяти выездных матчей чемпионата.

Реалу в этой встрече не помогут Арда Гюлер, Родриго и Эдер Милитао, тогда как у Атлетика из-за дисквалификации пропустит матч Юри Берчиче.

