Сергей Разумовский

Реал в ближайшее время может официально объявить о назначении Жозе Моуринью на должность главного тренера команды. Об этом сообщает ESPN, ссылаясь на собственные источники.

По информации издания, мадридский клуб планирует сделать соответствующее заявление уже после завершения текущего сезона. Ожидается, что объявление может состояться в воскресенье или понедельник. Перед этим Реал должен провести заключительный матч сезона: в субботу, 23 мая, команда сыграет против Атлетика.

Сообщается, что руководство мадридского клуба уже определилось с кандидатурой нового наставника, а Жозе Моуринью рассматривается как специалист, способный быстро вернуть команде необходимый уровень стабильности и конкурентоспособности. Португальский тренер хорошо знаком со структурой Реала, давлением вокруг клуба и требованиями, которые предъявляются к главному тренеру одной из самых титулованных команд мира.

В то же время источник отмечает, что во время обсуждения потенциальной сделки президент Реала Флорентино Перес рассматривал возможность внесения в контракт Моуринью специального пункта. Его суть заключалась бы в том, что в случае победы Энрике Рикельме на выборах нового президента клуба будущее португальского специалиста могло бы быть пересмотрено. Такой пункт позволил бы новому руководителю Реала отказаться от сотрудничества с Моуринью и пригласить другого тренера на свое усмотрение.

Подобное условие могло бы стать своеобразным предохранителем для клуба на фоне возможных изменений в руководстве. О досрочных выборах президента Реала было объявлено самим Пересом недавно.

Для Жозе Моуринью потенциальное возвращение в Реал стало бы вторым этапом работы в мадридском клубе. Португалец уже возглавлял сливочных в период с 2010 по 2013 год. Тогда под его руководством команда провела несколько ярких сезонов, боролась с Барселоной за доминирование в Испании и регулярно выступала на высоком уровне в Лиге чемпионов.