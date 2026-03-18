Александр Сукманский

Реал Мадрид выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала – испанцы прошли дальше по сумме двух матчей, нанеся «горожанам» очередное поражение в плей-офф.

Ключевым моментом стало удаление Бернарду Силвы в первом тайме: португалец стоял на линии ворот и подставил руку под удар Винисиуса Жуниора. После длительной проверки VAR и просмотра эпизода на мониторе, рефери Клеман Тюрпен показал прямую красную и назначил пенальти.

Винисиус реализовал 11-метровый (после того, как на прошлой неделе его пенальти отразил Доннарумма), отправив мяч в противоположный угол от итальянского вратаря.

Реал мог снять вопрос еще на первой минуте: Федерико Вальверде вышел один на один, но не смог перебросить мяч через Доннарумму.

Сити имел моменты для отыгрыша: Райан Шерки пробил прямо в Куртуа, Родри попал в штангу, Эрлинг Холанд не реализовал выход один на один – бельгиец блестяще спас. Лишь в конце первого тайма Холанд все-таки забил, сократив счет, но во втором тайме команды не забили, а уже в добавленное время Винисиус оформил дубль.

Таким образом, Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов в третий раз подряд, а Бернарду Силва получил свою первую красную карточку за «горожан».