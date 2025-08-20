Реал обновил рекорд чемпионата Испании после победы над Осасуной
Солидный показатель мадридского клуба
около 1 часа назад
Фото: Реал
Мадридский Реал успешно начал новый сезон Ла Лиги, одержав минимальную победу над Осасуной (1:0). Единственный гол в поединке забил Килиан Мбаппе.
Как сообщает Opta, этот результат позволил сливочным установить новый рекорд чемпионата Испании по количеству сезонов подряд без поражений в стартовых турах.
Королевский клуб уже 17 лет подряд не знает неудач на старте. В последний раз Реал проигрывал в первом туре в кампании 2008/09, уступив Депортиво со счетом 1:2.
Бывшее достижение клуба составляло 16 сезонов подряд - с 1961 по 1977 годы.
