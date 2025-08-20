Французский нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе поделился впечатлениями после победы в матче 1-го тура Ла Лиги против Осасуны, который завершился со счетом 1:0.

Для нас было очень важно начать домашний матч с победы. Мы понимали, что будет непросто. У Осасуны был четкий план действий, и они ждали нашей ошибки. В первом тайме у нас не было свободного пространства, но во втором мы быстро нашли способ забить. У нас было больше моментов, и мы лучше контролировали игру. Мы надеялись забить второй гол, но это не удалось. Тем не менее мы довольны победой и стремимся к новым достижениям.

Я чувствую себя прекрасно, но главное — постоянно помогать команде. В атаке, в обороне, а остальное приложится. Если я буду настроен поддерживать команду, мы сможем побеждать, — передает слова Мбаппе Marca.