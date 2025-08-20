Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо поделился мнением о настроении нападающего Килиана Мбаппе на старте нового сезона.

После того первого сезона Килиан теперь серьезно хочет большего — это ощущается, когда с ним общаешься и когда работаешь вместе. Можно увидеть, что он действительно очень-очень мотивирован, — приводит слова Алонсо AS.

В прошлом сезоне Мбаппе провел 59 матчей во всех турнирах, забил 44 гола и сделал пять результативных передач. Его контракт с Реалом действует до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет 180 миллионов евро.

В первом туре испанского чемпионата Реал дома победил Осасуну (1:0) благодаря голу с пенальти в исполнении Мбаппе.