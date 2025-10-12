Павел Василенко

Реал Мадрид официально исключил вариант трансфера Родри из Манчестер Сити. Несмотря на то, что испанец был главной целью Хаби Алонсо для усиления полузащиты, руководство клуба признало – сделка нереальна.

После завершения карьеры Тони Крооса мадридцы искали нового лидера середины поля, а Родри – обладатель Золотого мяча-2024 – казался идеальным вариантом. Однако Манчестер Сити не намерен продавать своего ключевого игрока, которого Хосеп Гвардиола считает «незаменимым элементом системы».

Журналист Хосе Мигель Вильярройя подтвердил.

«Реал ничего не может сделать. Манчестер Сити не продаст Родри ни при каких обстоятельствах».

Кроме того, высокая зарплата и возраст игрока противоречат стратегии омоложения состава, которую проводит президент Реала Флорентино Перес. Поэтому клуб сосредоточится на развитии Орельена Чуамени, Федерико Вальверде, Джуда Беллингема и Арды Гюлера.

Тем не менее, имя Родри продолжает жить в мечтах болельщиков – ведь возвращение лучшего испанского опорника в Ла Лигу стало бы настоящей сенсацией.