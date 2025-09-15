Мадридский Реал договорился о продлении контрактов сразу с двумя игроками.

Как сообщает DefensaCentral, новое соглашение с бельгийским голкипером Тибо Куртуа рассчитано до 2027 года, а с марокканским полузащитником Браимом Диасом – до 2030-го. Документы уже подписаны, но клуб пока что не делает официального заявления.

Интересно, что у основного конкурента Куртуа за место в воротах украинца Андрея Лунина контракт с Реалом действует до 30 июня 2030 года.

Ранее сообщалось, что в Реале определились, в каком турнире будет играть Лунин.