Украинский голкипер Реала Андрей Лунин склоняется к тому, чтобы покинуть Мадрид до закрытия трансферного окна.

По информации Fener Global, Фенербахче проявляет серьезный интерес к украинцу и уже сделал первое официальное предложение, которое Реал отклонил. Однако стамбульский клуб не собирается отступать и продолжает переговоры, а Лунин рассматривается Жозе Моуриньо как главная цель на трансферном рынке.

Ранее сообщалось, что наставник мадридцев Хаби Алонсо дал понять Лунину: его роль в команде не изменится, и основное игровое время он сможет получать лишь в матчах Кубка Испании.

Ранее сообщалось, что Лунин останется в Реале, чтобы бороться за место в основе с Куртуа.