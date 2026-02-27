Реал Мадрид обозначил одну из главных целей на ближайшее трансферное окно. В центре внимания руководства мадридского клуба оказался полузащитник Манчестер Сити Родри.

Как сообщает испанский инсайдер Рамон Альварес, который считается хорошо осведомленным о делах сливочных, в Мадриде уже прорабатывают возможную структуру сделки. В этом определяющим условием остается состояние здоровья хавбека. Если Родри полностью восстановится после серьезной травмы колена и не будет иметь медицинских противопоказаний, Реал готов предложить за него около 50 миллионов евро.

В текущем сезоне из-за проблем со здоровьем полузащитник провел 23 матча за Манчестер Сити во всех турнирах и отметился одним голом.

Ранее сообщалось, что Реал проявляет интерес к лидеру защиты Арсенала.