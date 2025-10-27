В матче 10-го тура Ла Лиги между Реалом и Барселоной (2:1) произошел эпизод, который вызвал резонанс среди болельщиков. После замены Винисиус Жуниор не сдержал эмоций и выразил недовольство решением тренера Хаби Алонсо.

Бразильца заменили на 72-й минуте, а его место на поле занял Родриго. Разочарованный Винисиус сразу направился в раздевалку, не пожав руку главному тренеру. Позже он вернулся на скамейку после разговора с тренером вратарей Луисом Льописом.

По информации Marca со ссылкой на DAZN, узнав о замене, Винисиус нецензурно высказался, сказав a tomar por culo — испанское выражение, используемое для передачи сильного разочарования.