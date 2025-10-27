Винисиус эмоционально отреагировал на победу Реала над Барселоной в Эль Класико
Мадридцы выиграли со счетом 2:1
40 минут назад
Крайний нападающий Реала Винисиус Жуниор эмоционально прокомментировал победу мадридцев над Барселоной (2:1) в матче 10-го тура Ла Лиги.
Бразилец обратился к болельщикам, подчеркнув, что команда не пыталась спровоцировать игроков соперника или оскорбить фанатов каталонцев.
У меня есть сообщение для всех мадридистов, особенно для тех, кто пришел на Бернабеу и горячо нас поддерживал. Это класико — на поле и за его пределами происходит много всего. Мы пытаемся оставаться спокойными, но не всегда это получается.
Мы не хотели никого обидеть — ни молодых игроков, ни болельщиков. Мы знаем, что, выходя на поле, должны быть самими собой. Сегодня нам это удалось. Да здравствует Мадрид,
— передает слова Винисиуса Фабрицио Романо в X.