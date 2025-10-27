У меня есть сообщение для всех мадридистов, особенно для тех, кто пришел на Бернабеу и горячо нас поддерживал. Это класико — на поле и за его пределами происходит много всего. Мы пытаемся оставаться спокойными, но не всегда это получается.

Мы не хотели никого обидеть — ни молодых игроков, ни болельщиков. Мы знаем, что, выходя на поле, должны быть самими собой. Сегодня нам это удалось. Да здравствует Мадрид,

— передает слова Винисиуса Фабрицио Романо в X.