Павел Василенко

Мадридский Реал снова подтвердил статус самого влиятельного клуба мирового футбола. Согласно последнему отчету консалтинговой компании Brand Finance «Football 50 2026», испанский гранд третий год подряд возглавил рейтинг самых ценных футбольных брендов мира, а пятый год подряд стал самым сильным.

Стоимость бренда Реала за год выросла на 25% и достигла рекордных 2,4 миллиарда евро. При этом мадридский клуб стал первым в истории рейтинга Brand Finance, которому удалось превысить отметку в два миллиарда евро.

Такие показатели стали возможными благодаря рекордным финансовым результатам. По итогам сезона-2025/26 Реал получил 1,221 миллиарда евро дохода, установив мировой рекорд третий год подряд.

Отдельно эксперты отметили влияние обновленного «Бернабеу». Сезон-2025/26 стал первым полным годом работы реконструированной арены практически на максимальной мощности. Это существенно увеличило доходы клуба от матчей, питания, музея и туристических посещений.

Реал также удержал первое место по силе бренда. Brand Finance оценивает этот показатель по маркетинговым инвестициям, репутации и коммерческим результатам. Мадридцы получили 95,8 балла из 100 возможных и в пятый раз подряд возглавили рейтинг.