Денис Седашов

Главный тренер Реала Жозе Моуринью поделился впечатлениями от работы с французским нападающим Килианом Мбаппе.

В июле португальский специалист возглавил мадридский клуб и уже успел оценить мастерство форварда во время тренировочного процесса.

В интервью El Chiringuito наставник «сливочных» выразил восхищение игрой француза:

— Вы поняли, что такое Реал Мадрид. Скажите, тот Мбаппе, которого вы наблюдали в Реале в последние годы — это тот игрок, которого вы ожидали увидеть?

— Мбаппе невероятен. Иногда он заставляет меня смеяться на тренировках.

— Почему?

— Потому что он невероятно хорош. Это футболист поистине внеземного уровня.

Моуринью: «Для меня пауза в карьере — это слабость».