«Игрок инопланетного уровня»: Моуриньо поражен мастерством Мбаппе в Реале
Главный тренер сливочных поделился впечатлениями от работы с французом
Главный тренер Реала Жозе Моуринью поделился впечатлениями от работы с французским нападающим Килианом Мбаппе.
В июле португальский специалист возглавил мадридский клуб и уже успел оценить мастерство форварда во время тренировочного процесса.
В интервью El Chiringuito наставник «сливочных» выразил восхищение игрой француза:
— Вы поняли, что такое Реал Мадрид. Скажите, тот Мбаппе, которого вы наблюдали в Реале в последние годы — это тот игрок, которого вы ожидали увидеть?
— Мбаппе невероятен. Иногда он заставляет меня смеяться на тренировках.
— Почему?
— Потому что он невероятно хорош. Это футболист поистине внеземного уровня.
Моуринью: «Для меня пауза в карьере — это слабость».