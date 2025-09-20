Реал уверенно обыграл Эспаньол
Команде Хаби Алонсо хватило двух голов
Завершился матч пятого тура чемпионата Испании между мадридским Реалом и каталонским Эспаньолом. Победу со счетом 2:0 одержали подопечные Хаби Алонсо.
На 22-й минуте счет открыл защитник Эдер Милитао. В начале второго тайма нападающий Килиан Мбаппе удвоил преимущество Реала после точной передачи. Французский форвард укрепил свои позиции в гонке бомбардиров, забив пятый гол в сезоне.
Реал одержал пятую победу в пяти матчах и возглавил турнирную таблицу. Эспаньол потерпел первое поражение, но сохранил третью позицию.
Ла Лига, пятый тур
Реал Мадрид — Эспаньол 2:0
Голы: Милитао, 22, Мбаппе, 47
