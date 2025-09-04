Павел Василенко

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук не примет участия в стартовых матчах отбора к чемпионату мира-2026 против Франции и Азербайджана. Об этом сообщил главный тренер Сергей Ребров на предматчевой пресс-конференции.

«Волошина дозвали замість Яремчука. На жаль, так, Роман отримав пошкодження у грі за свою команду. Він був дуже засмучений. Ми отримали всі знімки, що в нього ушкодження, і дозволили тренуватися у своїй команді», – сказав Ребров.

Национальная команда Украины в первых двух турах сыграет против Франции (5 сентября, Вроцлав, 21:45) и Азербайджана (9 сентября, Баку, 19:00).

Также в нашей отборочной группе играет сборная Исландии.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.