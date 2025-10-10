Ребров — о давлении перед матчем Исландия - Украина: «Не надо бояться проиграть»
Специалист рассказал, как настраивает своих футболистов
15 минут назад
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о давлении, с которым сталкиваются игроки национальной команды.
Он также вспомнил свой опыт работы в Динамо и поделился мыслями о том, как важно психологически готовить себя к ответственным матчам.
«Я вообще считаю, это давление должно быть всегда, желание играть на победу. Когда я работал в Динамо – где бы я ни работал – давление всегда есть. Я всегда говорю игрокам: не надо бояться проиграть, надо бояться сделать недостаточно для победы.
Надо думать о себе, что ты покажешь, когда выйдешь на футбольное поле. Если у тебя нет замечаний к себе после игры... Очень важно, чтобы мы вышли и завтра отдали все для победы. А какой будет результат – увидим», – цитирует Реброва УАФ.
Сборная Украины сыграет с Исландией 10 октября в гостях, а с Азербайджаном встретится 13 октября в польском Кракове. Обе встречи начнутся в 21:45 по киевскому времени.