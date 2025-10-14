Ребров — о победе над Азербайджаном: «Нужно было больше забивать»
Специалист проанализировал игру своих подопечных
около 2 часов назад
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров подвел итоги матча отбора ЧМ-2026 против Азербайджана (2:1).
«Нам нужно было забивать, все игроки это понимали и включались в атаку. Не только Конопля, но и Виталий Миколенко, и Илья Забарный, и Николай Матвиенко. В первом тайме мы создали достаточно моментов, нужно было больше забивать. Но, к сожалению, сложилось как сложилось. После перерыва сначала было очень тяжело, но мы забили очень важный мяч. К сожалению, Юхим в конце первого тайма получил повреждение и не смог продолжить игру», – цитирует Реброва пресс-служба УАФ.
Сборная Украины занимает второе место в группе D, набрав семь очков.
Франция – первая с 10 баллами, третью позицию занимает Исландия (4 очка) и четвертую – Азербайджан (один балл).
Календарь матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2026
13.11.2025. 21:45 – Франция – Украина
16.11.2025. 19:00 – Украина – Исландия
